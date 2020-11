Hyrule Warriors: Age of Calamity saapuu perjantaina, julkaisutraileri jo nyt

Hyrule Warriors: Age of Calamity julkaistaan tänä perjantaina. Tätä tapahtumaa silmällä pitäen pelistä on päästetty valloilleen julkaisutraileri.

Tuleva rymistely on Koei Tecmon kehittelemä teos, joka naittaa yhteen The Legend of Zeldan maailman ja Warriors-sarjan pelityylin. Luvassa on siis Linkin, Zeldan ja kumppanien tähdittämää hack and slash -taistelua, jossa vihollisia lakoaa yhden tehtävän aikana useita satoja – parhaimmillaan jopa tuhansia. Samaan tyyliin siis kuin Hyrule Warriors -nimikkeessä, joka on julkaistu eri versioina Wii U-, 3DS- ja Switch-konsoleille.

Hyrule Warriors: Age of Calamity kertoo tarinaa sata vuotta ennen kehutun The Legend of Zelda: Breath of the Wildin tapahtumia. Pelattavana on aiemmasta seikkailusta tuttuja hahmoja, minkä lisäksi odotettavissa on erikoisliikkeitä, erilaisia aseistuksia ja paranneltavia taitoja.

Tuoreen traileri voi katsoa alta. Peli saapuu Switchille tänä perjantaina, eli päivämäärällä 20.11.