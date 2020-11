Pokémon GO -päivitys mullistaa pelin – tasokatto nousee ja uudet taskuturrikat ryntäävät areenalle

Pokémon GO on jo yli nelivuotias ja kehittynyt paljon vuosien aikana. Kohta on jälleen luvassa iso päivitys.

30. marraskuuta alkavalla viikolla Pokémon GOssa mennään kohti ääretöntä ja sen yli. GO Beyond -päivitys tuo peliin suuria muutoksia. Kouluttajien tasonnousua tasapainotetaan ensimmäistä kertaa pelin julkaisun jälkeen, ja tasokatto nousee neljästäkymmenestä viiteenkymmeneen. Tason 40 ennen vuoden loppua saavuttavat ansaitsevat itselleen Legacy 40 Trainer -tittelin. Taskuturrikoiden kouluttajien uusista mahdollisuuksista ja haasteista voi lukea tarkemmin täältä.

Lisäksi esitellään Pokémon GO -kausijärjestelmä, joka on uusi tapa kokea pelin sisäisiä tapahtumia. Jokaisen uuden kauden aikana kouluttajat voivat myös odottaa päivityksiä Mega-Evolved Pokémoniin. GO Battle League -palkinnot tulevat olemaan sidoksissa kulloisenkin kauden teemaan.

Kaiken kukkuraksi peliin saapuu alun perin Kalosin alueelta löydettyjä Pokémoneja. Hirviöiden määrä nousee lähes seitsemäänsataan.

