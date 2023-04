Ikivihreät Final Fantasy -pikseliklassikot matkaavat seuraavaksi PlayStation 4:lle ja Switchille

Final Fantasy Pixel Remaster -kokoelma matkaa seuraavaksi PlayStation 4:n ja Switchin valikoimiin.

Julkaisija Square Enix ilmoitti viime viikolla tuovansa paketin pelit eShop- ja PlayStation Store -kauppapaikoille huhtikuun 19. päivä kuluvaa vuotta. Kuusi ensimmäistä Final Fantasy -sarjan osaa sisältävä teemajulkaisu saattaa klassikkoroolipelit nimensä mukaisesti nykyaikaan pikselikästä ulkoasua kunnioittaen, joskin pienillä uudistuksilla höystettynä.

Näihin lukeutuu muun muassa pikakelaus, kauttaaltaan uudelleensävelletty ääniraita, jonka voi halutessaan vaihtaa alkuperäiseen sekä mahdollisuus kytkeä sattumanvaraiset taistelut pois päältä. Lisäksi parin vuoden takaisen PC- ja mobiilijulkaisun yhteydessä parjattu valikkofontti päivittyy sekin pikselikkäämpään muotoon, joskin siloteltu uutuusfontti on edelleen valittavissa konsoliversiossakin.

Teemajulkaisun teokset voi ostaa joko irrallisina tai pakettina. Osat I ja II maksavat erikseen 11,99 euroa per kappale, kun taas III–VI kustantavat 17,99 euroa per kappale. Kaikki osat sisältävä pakettijulkaisu rokottaa kukkaroa puolestaan noin 75 euron verran. Sen sijaan hyllykappaleiden ystäville on luvassa pettymys, sillä Final Fantasy Pixel Remasterin fyysinen julkaisu on hyvin rajoitettu. Onneaan voi kokeilla ainakin Play-Asia-verkkokaupan kautta.

Final Fantasy Pixel Remaster on ennestään saatavilla Steamissa, Applen App Storessa, Googlen Play Storessa sekä Amazon App Storessa.