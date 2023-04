Indiana Jones and the Dial of Destiny sai uuden trailerin nuoren ja vanhan Indyn kera

Pitkään odoteltu Indiana Jones and the Dial of Destiny on piakkoin ensi-illassa, siksipä on aika uuden trailerin.

Pariminuuttisella trailerilla nähdään niin nuori kuin vanhakin Indiana Jones, mutta pääosassa näyttäisi silti olevan 80-vuotiaan Harrison Fordin tulkitsema versio. Aisaparikseen veteraaniarkeologi saa kummityttärensä Helena Shawn, jota puolestaan tulkitsee Fleabag-sarjastakin tuttu Phoebe Waller-Bridge.

Vuoteen 1969 sijoittuvan elokuvan muissa rooleissa nähdään muun muassa Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Toby Jones sekä vanha tuttu Sallah, John Rhys-Davies. Ohjaajana toimii tuottajan pallille siirtyneen Steven Spielbergin sijaan James Mangold.

Indiana Jones and the Dial of Destinyn ensi-ilta Suomessa on 28. kesäkuuta.