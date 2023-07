Uusimmat Game Pass -lisäykset julki – supersuosittu Grand Theft Auto V tekee paluun valikoimaan

Xbox on paljastanut uusimmat lisäyksensä Game Pass -tilauspalveluunsa.

Uusia pelejä on luvassa kahdeksan kappaletta, joista Grand Theft Auto V ja Sword and Fairy: Together Forever ovat pelattavissa jo nyt. Loput tuotoksista saapuu myöhemmin heinäkuun aikana.

Heinäkuun Game Pass lista näyttää tältä: