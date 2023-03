Huhtikuun PlayStation Plus -pelit julkistettiin – mukana myös yksi täysin uusi julkaisu

Sony on paljastanut huhtikuussa PlayStation Plus -jäsenille saapuvat ilmaispelit.

Suositun Dead by Daylight -kauhupelin tekijöiden uusin tuotos Meet Your Maker saapuu julkaisupäivänään myös PlayStation Plus -tilaajille. Post-apokalyptisessä moninpeliräiskinnässä rakennetaan omaa tukikohtaa ja puolustetaan sitä erilaisin ansoin ja vartijoin. Rakentelun vastapainoksi pelaajat pääsevät hyökkäämään toisten pelaajien suunnittelemiin tukikohtiin tavoitteenaan kerätä materiaaleja oman tukikohdan paranteluun. PlayStationin lisäksi Meet Your Maker julkaistaan myös PC:lle ja Xboxin konsoleille.

Kokonaisuudessaan huhtikuun PlayStation Plus -pelilista näyttää tältä:

Meet Your Maker (PS4, PS5)

Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)

Tails of Iron (PS4, PS5)

Pelit saapuvat ladattavaksi tiistaina 4. huhtikuuta.