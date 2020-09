Ilmainen dynaaminen The Last of Us Part II -teema tarjolla PlayStation Storessa

Naughty Dog juhlii tänään The Last of Us -päivää.

Päivän kunniaksi on tarjolla muun muassa uusi dynaaminen The Last of Us Part II -teema PlayStationille. Naughty Dog on myös julkistanut valokuvatila-kilpailun sekä The Last of Us -lautapelin.

Tuoreen dynaamisen teeman lisäksi kaikki edelliset The Last of Us Part II -teemat ja avatarit ovat myös saatavilla ilmaiseksi PS Storen kautta maanantaihin asti.

