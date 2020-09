The Last of Us kääntyy lautapeliksi – Naughty Dogin pelisarja nostetaan kirjaimellisesti pöydälle

Miniatyyri- ja lautapelijulkaisija CMON työstää The Last of Usiin pohjautuvaa peliä.

CMONin aiemmat kumppanuudet Sony Interactive Entertainmentin kanssa ovat tuoneet Bloodborne- ja God of War -maailmat pöydälle. Yhteistyön hedelmänä syntyy seuraavaksi The Last of Us: The Board Game.

The Last of Us: The Board Game tulee olemaan ensimmäinen Naughty Dogin nimikkeestä tehty lautapeli. CMONin kehittäjätiimi koostuu The Last of Us -pelisarjan pitkäaikaisista faneista.

"Muistaen The Last of Usin vaikutuksen minuun kokieassani sen ensimmäisen kerran vuosia sitten, ja ällistyttyäni täysin The Last of Us Part II:sta, tiesin, että tämä oli kerronnallinen kokemus, jonka halusimme tuoda lautapelipöydälle", kertoo Geoff Skinner CMONilta.

The Last of Us: The Board Gamen julkaisuajankohdasta ei ole vielä tietoa.