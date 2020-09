Konami yllätti pelaajat: Metal Gear Solid, Castlevania & Contra julkaistiin GOG:iin

Konami ja GOG.com ovat lyöttäytyneet yhteen julkaistakseen PC-versiot ikonisista Metal Gear, Castlevania ja Contra -peleistä. Klassikot julkaistiin tänään DRM-vapaaseen pelipalveluun.

Tätä ennen Metal Gear Solid on nähty PC:llä viimeksi 90-luvun lopulla, kun Hideo Kojiman agenttieepos julkaistiin Windows 98 -koneille. Toimintasaagaa himonneiden on tämän ohella täytynyt kääntyä vähemmän laillisen emulaation puolelle.

Takaisin pahvilaatikkoon

Konami lupailee pelien olevan täysin pelattavia PC:llä ilman erillistä säätämistä ja tarkemmilla resoluutioilla, vaikka täysistä remastereista ei kuitenkaan puhuta. Kyseessä ei myöskään ole GameCubelle tehtyjen versioiden uudelleenjulkaisu, joten parannettuja grafiikoita on turha odottaa. Ainoastaan toinen Solid Snaken seikkailuista, Substance, sisältää lisämateriaalia myöhemmistä julkaisuista.

Sen sijaan kolmikko lupaa tarjota alkuperäiset kokemukset niin uskollisesti kuin mahdollista ja ilman DRM-rajoituksia. Ensimmäisen neljän tunnin perusteella Metal Gear Solid on kokemuksen edelleen huumannuttava, vaikkakin peliohjaimen asetusten säätö on turhauttavampaa kuin tarvitsisi.

Arvostelut uusintajulkaisuista ilmestyvät sivustolle lähiaikoina.

Kasaria koko perheelle

Toinen päivän yllätyksistä on Konami Collector’s Series: Castlevania & Contra, myöskin julkaistu tänään GOG.comissa. Viiden pelin pakkaus koostuu 8-bittisen Nintendon aikakauden tunnetuimmista toimintapeleistä, jotka on myöskin pakattu täysin alkuperäistä vastaavaan kuntoon PC-julkaisua varten.

Pakettiin kuuluvat Castlevania sarjan ensimmäinen peli sekä jatko-osat Simon’s Quest ja Dracula’s Curse. Uber-toimintaa tarjoilee näiden ohella kasariklassikot Contra ja Super C.

Verrattuna Metal Geariin on Konami Collector's Seriesin käyttöliittymä hieman helpompi navigoida. Peleille on yksi yhteinen valikko josta valita haluamansa seikkailun, ja jokaisella pelillä on oma ala-valikkonsa josta säätää vaikka asetuksia tai tallentaa pelinsä milloin haluaa. Muutama tunti Simon's Questiä pelattuani voin vain todeta helpotuksen valtavaksi. 80-luvun lopun pelit ovat yksinkertaisesti ällistyttävän vaikeita nykypäivänä.

Kaikki julkaisut ovat nyt saatavilla. Metal Gearit myydään erillisinä peleinä ja Konami Collector’s Series yhtenä pakettina.