Ilmaispelattava Trackmania karauttaa ruskan väreissä uusille ajoradoille

Ubisoft on tuonut suosittuun Trackmania-ajopeliin 25 uutta rataa ja uusia ajokuoseja.

Trackmanian syyskausi alkoi hehkuvissa ruskan väreissä. Kaikki 25 uudenkarheaa rataa ovat pelattavissa yksin- ja moninpelinä, mukaan lukien kilpailullinen Ranked 3v3 -pelitila. Lisäksi saataville tulevat uutukaiset prestige-tason autopinnoitteet neljänä eri vaihtoehtona: pronssi, hopea, kulta ja mahtipontinen author. Kaahailijoiden kerättävissä on myös sata uutta mitalisaavutusta.

Ilmaiseksi voi ajaa kahdeksalla eri radalla, kun Track of the Day- ja Cup of the Day -kisat tärähtävät käyntiin lokakuun 8. päivänä.

Trackmanian syyskauden esittelyvideon voi katsastaa alta.