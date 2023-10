Nintendo Switchin Batman-trilogian julkaisu viivästyy joulukuun alkuun

Batmanin Arkham-trilogian äärelle ei päästäkään Switchillä vielä lokakuun 13. päivä, kuten alkujaan oli tarkoitus.

Batman: Arkham Trilogy niputtaa samaan pakettiin koko Rocksteadyn Lepakkomies-trilogian Arkham Asylum, Arkham City sekä Arkham Knight laajennuksineen kaikkineen. Kolmikko julkaistiin alkujaan vuosina 2009, 2011 sekä 2015. Jotta tarjolla olisi paras mahdollinen pelikokemus, on julkaisua päätetty lykätä vajaalla parilla kuukaudella.

Odotetun Switch-käännöksen taustalla hääräilee Los Angelesissa majaileva Turn Me Up Games, jonka käsialaa ovat myös samaiselle konsolille portatut It Takes Two, Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sekä Borderlands Legendary Collection.

Batman: Arkham Trilogyn uusi Switch-julkaisuajankohta on uuden tiedon valossa joulukuun 1. päivä kuluvaa vuotta.