Indiehitti Dave the Daver sukeltelee kohti PlayStation-konsoleita – ilmainen Godzilla-laajennus tulossa toukokuussa

Dave the Daver suuntaa huhtikuussa kohti PlayStation-konsoleita.

Sukeltelua, kalastelua, maanviljelyä, kalankasvatusta ja tietysti sushiravintolan pyörittämistä omalaatuiseen tyyliinsä yhdistelevä Dave the Diver nähdään sekä PlayStation 4:llä että PlayStation 5:llä, paljastettiin taannoisessa State of Play -lähetyksessä. Tämä on taatusti pleikkaripelaajien mieleen, päätyihän piskuinen indietuotos vuonna 2023 monellekin viiime vuoden parhaita pelejä luetteloivalle listalle.

Samaisessa lähetyksessä nähdiin myös kiusoittelua yhteistyöstä ikonisen Godzilla-jättimonsterin kanssa. Tämä ilmainen laajennus nähdään toukokuussa kaikilla alustoilla.

Alla vielä State of Play -lähetyksen yhteydessä esitetty traileri.