Until Dawn julkaistaan ehostettuna PlayStation 5:llä ja PC:llä

Alkujaan 2015 PlayStation 4:llä nähty Until Dawn saa ehostetun julkaisun kuluvana vuonna PlayStation 5:llä sekä ensi kertaa myös PC:llä.

Uusi versio on rakennettu kokonaan Unreal Engine 5 -pelimoottorilla. Luvassa on muun muassa uusia ja paranneltuja animaatioita, ympäristöjä ja visuaalisia tehosteita. Kehityksestä vastaa brittiläinen Ballistic Moon.

Aiemmin nähdyn lukitun kamerakulman lisäksi tarjolle tulee nyt vapaasti liikuteltava kolmannen persoonan kamera. Piinaavaan yöhön avautuu tämän myötä uusia paikkoja ja näkökulmia sekä keräiltäviä esineitä. Myös musiikkiraita on pistetty uusiksi Mark Korvenin johdosta.

Hiljattain paljastettiin teinikauhun kääntyvän myös valkokankaalle. Toistaiseksi tietoa on jaettu varsin vähän, mutta ohjaajaksi on kiinnitetty David F. Sandberg (Lights Out, Annabelle: Creation). Käsikirjoituksesta vastaa Gary Dauberman (It: Chapter Two, The Nun, The Nun II) ja Blair Butler (The Invitation).