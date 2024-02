Hideo Kojima palaa taktisen hiiviskelyn pariin – elokuvaa ja peliä yhdistelevä mysteeriprojekti Physint työn alla

Hideo Kojimalla on monta rautaa tulessa, männä yön State of Play -lähetyksessä paljastettiin niistä jälleen yksi.

40-vuotista pelinkehittäjäuraansa juhlistava Hideo Kojima palaa Death Stranding 2: On the Beachin jälkeen taktisen hiiviskelygenren pariin – genreä kuvailtiin lyhyellä julkistusvideolla termein "action espionage".

Kunnianhimoiselta vaikuttavan, Physint-koodinimellä kulkevan projektin kerrotaan hämärtävän elokuvan ja pelin rajat, mikä ei Kojiman elokuvarakkauden tietäen ole lopulta järin suuri yllätys. Peliä työstetään tiiviissä yhteistyössä Sonyn kanssa, joten luvassa lienee PlayStation-yksinoikeus.

Hideo Kojimalla on työn alla Death Stranding 2: On the Beachin ohella Xbox-yhteistyö OD, jonka parissa hääräilee myös elokuvaohjaaja Jordan Peele.