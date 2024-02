Death Stranding 2 rantautuu pelaajien käsiin ensi vuonna

Muutaman vuoden takaisen Death Strandingin odotettu jatko-osa sai uuden näyttävän trailerin Sonyn eilisessä State of Play -lähetyksessä.

Death Stranding 2: On the Beach -nimeä kantava tuotos on suoraa jatkoa edeltäjälleen. Kymmenminuuttinen traileri on tuttuun tapaan täynnä mystiikkaa ja kummallisuuksia. Keskeisenä teemana vaikuttaa jälleen olevan yhteyksien luominen ihmisten välillä.

Näyttelijäkaarti on edeltäjänsä tavoin myös varsin nimekäs. Mukana on pääosa Norman Reedusin lisäksi myös muun muassa pelialan vakiokalustoon kuuluva Troy Baker sekä Léa Seydoux. Uusina kasvoina nähdään ainakin Elle Fanning, Shioli Kutsuna sekä elokuvaohjaaja George Miller.

Trailerin yhteydessä paljastettiin myös nimikkeen julkaisuvuosi joka on 2025. Pelattavaksi tuotos on saapumassa yksinoikeudella PlayStation 5:lle.