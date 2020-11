GTA Onlinen tuoreella trailerilla vilahtaneet koordinaatit saivat pelaajat näkemään vihjeitä Grand Theft Auto 6:sta

Rockstar Gamesin Grand Theft Auto V on myynyt miljoonia ja taas miljoonia kappaleita vuosien varrella. Seuraavan osan saapuminen aikanaan lienee lähes takuuvarmaa, mutta innokkaat pelaajat ovat löytäneet jo nyt vihjeitä tulevasta.

Toiveita nostattavat viime viikon Grand Theft Auto Onlinen kiusoittelutrailerilla nähdyt koordinaatit, jotka näkyvät liikkuvassa kuvassa hetken aikaa. Kyseiset koordinaatit vievät Yhdysvaltoihin, Virginian osavaltioon tuijottelemaan sattumanvaraiselta vaikuttavaa tienpätkää. Mutta innokkaidet pelaajien silmissä kyseinen kiemurteleva tie muistuttaa erehdyttävän paljon roomalaisittain kirjoitettua numeroa kuusi (VI).

Onko kyseessä Rockstarin hienoinen trollaus, aito vihje vai pelaajien liian valloilleen päässyt mielikuvitus? Se selvinnee tai on selviämättä tulevaisuudessa. Sitä odotellessa voi kummastella kuvaa kyseisestä tienpätkästä alta. Viime viikon GTA Online -klippi on puolestaan nähtävillä tämän uutisen (klik) kautta.

Ohessa myös twiittaus aiheesta.

38.527A N; 79.6129A Whttps://t.co/KIW15pKlyf

Credits for discovering "VI": https://t.co/i83s2xjvIm

The only job I had was to get the exact coordinate, get each image square from the gmaps and reassemble the entire image, making the image look better.https://t.co/gNO4UKVosT pic.twitter.com/3YpEiQ0aPw

— wellgamer789 (@welltest789) November 23, 2020