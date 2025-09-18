Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Klonoa ja Mr Driller palaavat – Bandai Namcon kulttiklassikot hyppäävät Switch Onlineen
Lähettänyt To 18.09.2025 - 17:28 käyttäjä Tarja Porkka-Kontturi

Nintendo laajentaa Switch Onlinen Game Boy Advance -kirjastoa kahdella kulttilisäyksellä.

Kyseessä ovat ensimmäiset kolmannen osapuolen pelit GBA-listalla. Klonoa: Empire of Dreams sijoittuu Klonoa- ja Klonoa 2 -pelien väliin, tuoden sivuttaisrullaavaa tasoloikkaa ja ikonisen Wind Ring -mekaniikan Switchille. Sarjan ystäville tämä julkaisu täydentää tarinakokonaisuutta, sillä Klonoa ja Klonoa 2 saivat remaster-käsittelyn vuonna 2022 osana Phantasy Reverie Series -pakettia.

Mr Driller 2 puolestaan on Bandai Namcon arcade-hitti, jossa pelaajan tehtävänä on kaivaa värikkäiden palikoiden läpi niin syvälle kuin mahdollista, pitäen samalla huolta hapentarpeestaan.

Klonoa: Empire of Dreams ja Mr Driller 2 liittyvät palveluun 25. syyskuuta. Switch Online -tilaajilla on siis jälleen syy palata GBA-nostalgian pariin Bandai Namcon klassikkojen saattelemana.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Alustat: 
Nintendo Switch
Nintendo Switch 2
Lähde: 
X @NintendoAmerica

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic