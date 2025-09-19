Weapons-ohjaajan Resident Evil -elokuva ei nojaa pelien juonikuvioihin – luvassa kokonaan originaali tarina

Seuraava Resident Evil -elokuva (IMDB) ei seuraile tarinansa puolesta peleistä tuttua materiaalia.

Tulevan Resident Evil -rainan peräsimeen astuu Paul W.S. Andersonin ja Johannes Robertsin jalanjäljissä Weapons- ja Barbarian-leffoilla poikkeuksellisen runsaasti kehuja kerännyt Zach Cregger (IMDB). Ohjaajan mukaan pelisarjan kovimmatkaan fanit eivät tule pettymään, vaikka luvassa onkin kokonaan uusi tarina. Resident Evil -kaanonissa kuitenkin pysytään ja pelien tapahtumat ovat tässä leffauniversumissakin siis tosia – Leon S. Kennedyä ei tulla väkisellä juonikuvioihin tunkemaan, vakuuttelee Cregger.

Lisää aiheesta:

Creggerin tällä hetkellä esituotantovaiheessa oleva Resident Evil -näkemys saa Yhdysvaltain ensi-iltansa ensi vuonna, syyskuun 18. päivä.

Pelisarjan seuraava osa Resident Evil Requiem puolestaan julkaistaan 27. helmikuuta PC:lle, Switch 2:lle, Xbox Series X|S:lle sekä PlayStation 5:lle.