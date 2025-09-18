Fanien vihainen palaute auttoi – Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2:n kehittäjät peruivat tylyn päätöksensä

Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2:n kehittäjät ovat peruneet päätöksensä laittaa kaksi vampyyriklaania maksumuurin taakse.
Paradox Interactiven, White Wolfin ja The Chinese Roomin alkuperäinen idea oli laittaa kaksi klaania, Lasombra sekä Toreador, saataville ainoastaan maksullisen lisäsisältöpaketin kautta. Fanit eivät kuitenkaan päätöstä sulattaneet vaan antoivat äänekästä palautetta kehittäjille.
Tällä kertaa palautteella oli positiivinen vaikutus, ja nyt molemmat klaanit kuuluvat peruspeliin.
Maksullista lisäsisältöä halajaville on kuitenkin hyviä uutisia. Bloodlines 2 -toimintaseikkailuun on tulossa ainakin kaksi maksullista DLC-pakettia pelin julkaisun jälkeen: Loose Cannon sekä The Flower & The Flame. Molemmat tarinapaketit sisältyvät Premium Edition Expansion Pass -pakettiin ja ne julkaistaan vuonna 2026.
Tämän lisäksi heti pelin julkaisussa tulee saataville Santa Monica Memories -ulkoasupakkaus, joka sisältää nostalgisia muistoja alkuperäisestä Vampire: The Masquerade - Bloodlines -pelistä.
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 julkaistaan PC:lle, PS5:lle sekä Xbox Series X|S:lle näillä näkymin 21. lokakuuta.
Lisää aiheesta: