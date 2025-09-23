Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

peli, uutinen, peliuutinen, Saros, Housemarque

Housemarquen Saros esittäytyy monen muun nimikkeen ohella huomisessa State of Play -lähetyksessä
Lähettänyt Ti 23.09.2025 - 21:59 käyttäjä Jaakko Herranen

Sony julkisti seuraavan State of Play -lähetyksensä kuluvan viikon keskiviikolle.

Sonyn mukaan tarjolla on "yli 35 minuuttia julkistuksia ja uutisia kehittäjiltä ympäri maailman". PlayStation Blogin mukaan näytillä on niin kolmannen osapuolen nimikkeitä kuin indiepelejäkin, PlayStation Studiosin omia julkaisuja unohtamatta.

Kotimaisittain lähetyksestä tekee poikkeuksellisen mielenkiintoisen se, että nimeltä mainitaan toistaiseksi ainoastaan Returnal-studio Housemarquen Saros, josta luvataan näyttää pelikuvaa palttiarallaa viiden minuutin verran.

State of Playn äärelle voi virittäytyä YouTubessa tai Twitchissä keskiviikon ja torstain välisenä yönä, tasan kello 00:00.

State of Play returns this Wednesday, September 24

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Saros
Alustat: 
PS5
PS4
Studiot: 
Housemarque
Julkaisijat: 
PlayStation Studios
Lähde: 
PlayStation Blog

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic