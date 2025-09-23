Housemarquen Saros esittäytyy monen muun nimikkeen ohella huomisessa State of Play -lähetyksessä

Sony julkisti seuraavan State of Play -lähetyksensä kuluvan viikon keskiviikolle.
Sonyn mukaan tarjolla on "yli 35 minuuttia julkistuksia ja uutisia kehittäjiltä ympäri maailman". PlayStation Blogin mukaan näytillä on niin kolmannen osapuolen nimikkeitä kuin indiepelejäkin, PlayStation Studiosin omia julkaisuja unohtamatta.
Kotimaisittain lähetyksestä tekee poikkeuksellisen mielenkiintoisen se, että nimeltä mainitaan toistaiseksi ainoastaan Returnal-studio Housemarquen Saros, josta luvataan näyttää pelikuvaa palttiarallaa viiden minuutin verran.
State of Playn äärelle voi virittäytyä YouTubessa tai Twitchissä keskiviikon ja torstain välisenä yönä, tasan kello 00:00.