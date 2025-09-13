Tämä on mainospaikka. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

Näyttäisimme tässä kohtaa mainoksia. Maksamme sivuston palvelinkulut mainoksilla. Ethän blokkaa, kiitos!

metroid, metroid prime, metroid prime 4: beyond, peli, uutinen, peliuutinen

Metroid Prime 4: Beyond sai vihdoinkin julkaisupäivänsä moottoripyörällä kaahailevan Samusin kera
Lähettänyt La 13.09.2025 - 14:39 käyttäjä Jaakko Herranen

Nintendo on vihdoinkin paljastanut Metroid Prime 4: Beyondin julkaisupäivän.

Jo vuonna 2017 paljastettu neljäs Metroid Prime ehti kärsiä jonkinmoisista kehitysvaikeuksista jo pidemmän aikaa, mutta nyt valmista on vihdoinkin tulossa. Metroid Prime 4: Beyondia esiteltiin eilisessä Nintendo Direct -lähetyksessä ja ilmoille päräytettiin uusi traileri, jossa nähdään Samus huristelemassa Vi-O-La-moottoripyörällään. Ja toden totta, julkaisuajankohtakin saatiin marraskuun 6. päivälle.

Sarjan edellinen osa Metroid Prime 3: Corruption (arvostelu) julkaistiin Wiille vuonna 2007.

Lisää aiheesta:

Metroid Prime 4: Beyond julkaistaan kumpaisellekin Switch-konsolille.

Kirjaudu kommentoidaksesi

Pelit: 
Metroid Prime 4: Beyond
Alustat: 
Nintendo Switch 2
Studiot: 
Nintendo
Julkaisijat: 
Nintendo
Lähde: 
VGC

Tähän liittyvää

Lisää sisältöä

KonsoliFIN – Peliuutiset, peliarvostelut, pelikeskustelut – Pelaamisen keskipiste!

Lista sivulta löytyvistä peleistä

Tietoa sivustosta

Toimitus

Evästevalinnat

KonsoliFINin arvostelut aggregaattisivuilla:
OpenCritic - Metacritic