Metroid Prime 4: Beyond sai vihdoinkin julkaisupäivänsä moottoripyörällä kaahailevan Samusin kera

Nintendo on vihdoinkin paljastanut Metroid Prime 4: Beyondin julkaisupäivän.

Jo vuonna 2017 paljastettu neljäs Metroid Prime ehti kärsiä jonkinmoisista kehitysvaikeuksista jo pidemmän aikaa, mutta nyt valmista on vihdoinkin tulossa. Metroid Prime 4: Beyondia esiteltiin eilisessä Nintendo Direct -lähetyksessä ja ilmoille päräytettiin uusi traileri, jossa nähdään Samus huristelemassa Vi-O-La-moottoripyörällään. Ja toden totta, julkaisuajankohtakin saatiin marraskuun 6. päivälle.

Sarjan edellinen osa Metroid Prime 3: Corruption (arvostelu) julkaistiin Wiille vuonna 2007.

Lisää aiheesta:

Metroid Prime 4: Beyond julkaistaan kumpaisellekin Switch-konsolille.