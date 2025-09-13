Metroid Prime 4: Beyond sai vihdoinkin julkaisupäivänsä moottoripyörällä kaahailevan Samusin kera

Nintendo on vihdoinkin paljastanut Metroid Prime 4: Beyondin julkaisupäivän.
Jo vuonna 2017 paljastettu neljäs Metroid Prime ehti kärsiä jonkinmoisista kehitysvaikeuksista jo pidemmän aikaa, mutta nyt valmista on vihdoinkin tulossa. Metroid Prime 4: Beyondia esiteltiin eilisessä Nintendo Direct -lähetyksessä ja ilmoille päräytettiin uusi traileri, jossa nähdään Samus huristelemassa Vi-O-La-moottoripyörällään. Ja toden totta, julkaisuajankohtakin saatiin marraskuun 6. päivälle.
Sarjan edellinen osa Metroid Prime 3: Corruption (arvostelu) julkaistiin Wiille vuonna 2007.
Metroid Prime 4: Beyond julkaistaan kumpaisellekin Switch-konsolille.