RoboCop-kokoelmapaketti julkaistaan lokakuun lopussa PC:lle ja konsoleille
Lähettänyt Ti 16.09.2025 - 16:23 käyttäjä Jaakko Herranen

Julkaisija Nacon niputtaa RoboCop: Rogue Cityn laajennuksineen yhdeksi julkaisuksi.

RoboCop: Rogue City Collection heittää samaan pakettiin vuonna 2023 ilmestyneen emopelin sekä kesällä julkaistun itsenäisen Unfinished Business -lisätarinan. Vaikka kumpaisenkin saa lokakuun lopusta alkaen yhtenä kätevänä settinä, voi ne edelleen ostaa myös erikseen sekä fyysisinä että digitaalisina versioina. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.

Teyonin kehittämä RoboCop: Rogue City Collection julkaistaan 30. lokakuuta PC:lle (Steam), PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X|S:lle.

Pelit: 
RoboCop: Rogue City
RoboCop: Rogue City – Unfinished Business
Alustat: 
Xbox Series S/X
PS5
PC / Windows
Studiot: 
Teyon
Julkaisijat: 
Nacon
Lähde: 
Gematsu

