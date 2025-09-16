RoboCop-kokoelmapaketti julkaistaan lokakuun lopussa PC:lle ja konsoleille

Julkaisija Nacon niputtaa RoboCop: Rogue Cityn laajennuksineen yhdeksi julkaisuksi.
RoboCop: Rogue City Collection heittää samaan pakettiin vuonna 2023 ilmestyneen emopelin sekä kesällä julkaistun itsenäisen Unfinished Business -lisätarinan. Vaikka kumpaisenkin saa lokakuun lopusta alkaen yhtenä kätevänä settinä, voi ne edelleen ostaa myös erikseen sekä fyysisinä että digitaalisina versioina. Trailerin voi katsoa uutisen lopusta.
Teyonin kehittämä RoboCop: Rogue City Collection julkaistaan 30. lokakuuta PC:lle (Steam), PlayStation 5:lle sekä Xbox Series X|S:lle.