Segan Yakuza-sarjalla menee kovaa: elokuva tekeillä, minkä lisäksi uusi peli julkistetaan vielä tällä viikolla

Yakuzalla menee kovaa. Ja miksipä ei menisi, sillä kyseessä on Sega-pelitalon toiseksi suosituin sarja heti sinisen Sonic-siilin edesottamusten jälkeen. Aiemmin tänä vuonna elokuvan muotoon kääräistä Sonic saa pian seuraansaYakuzan, josta on niin ikään tekeillä filmi. Pelirintamalla kuullaan myös kohta uutta.

Elokuvaa Sega työstää yhdessä 1212 Entertainmentin sekä Wild Sheep Contentin kanssa, kertoo Variety-sivusto. Paljoa tietoa rainan sisällöstä ei vielä ole, paitsi että kyseessä näytelty elokuva animaation sijaan. Käsikirjoittajia etsitään vielä, joten varsinaista juonikuviotakaan ei ole vielä jakaa.

1212 Entertainmentin suunnasta kuultu kommentti kehuu sarjan pääosassa nähtävän Kiryu-hahmon tarinaa seuraavasti: "Kazuma Kiryun saagassa on sisäänrakennettu elokuvamainen vetovoima - yhdistelmä kineettistä toimintaa komedian kera, useampia toisiinsa kietoituvia juonikuvioita ja mukaansatempaava matka kohti pelastusta."

Pelien puolella kuullaan uutta aivan pian. Vaikka sarjan uusinta peliä, Yakuza: Like A Dragonia, ei ole vielä edes saatu länsimaihin, on uusi nimike jo tuloillaan. Gematsu-sivuston kertoman mukaan Sega paljastaa uuden Yakuzan tänä sunnuntaina osana Tokyo Game Show 2020 Online -tapahtumaa. Asian on paljastanut juontajana kyseisessä presentaatiossa toimiva Ayana Tsubaki.

Uuden päähahmon tarinan aloittava Yakuza: Like A Dragon julkaistaan PlayStation 4:lle, Xbox Onelle ja PC:lle päivämäärällä 13.11. ja Xbox Series X:lle ja S:lle kolme päivää aiemmin 10.11. PlayStation 5 -versio saapuu myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

