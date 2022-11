Joel ja Ellie matkaavat kohti tuntematonta tammikuussa 2023 – uusi juliste lupaa synkkää menoa

The Last of Us -sovituksen kotimaiseksi ensi-illaksi on vahvistunut 16.1.2023, HBO Max Finland tiedottaa. Odotettu TV-sarja, joka perustuu yhteen PlayStationin arvostetuimmasta peleistä, on yhdeksän jakson mittainen.

The Last of Us sijoittuu aikaan 20 vuotta modernin sivilisaation tuhoutumisen jälkeen. Traumatisoitunut selviytyjä Joel palkataan salakuljettamaan 14-vuotias Ellie pois eristysalueelta matkalla kohti tuntematonta. Alkujaan vähäpätöiseltä tuntuva tehtävä muuttuu pian Yhdysvaltojen läpi kulkevaksi raa’aksi, sydäntäsärkeväksi matkaksi, jonka varrella molempien on turvattava toisiinsa selviytyäkseen.

Uutuussarjaa tähdittävät Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy), Anna Torv (Tess), Nico Parker (Sarah), Murray Bartlett (Frank), Nick Offerman (Bill), Melanie Lynskey (Kathleen), Storm Reid (Riley), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Lamar Johnson (Henry), Keivonn Woodard (Sam), Graham Greene (Marlon), Elaine Miles (Florence) sekä Ashley Johnson ja Troy Baker.

Naughty Dog -studio toimii niin pelien kuin TV-sarjan tuottajina. HBO-sarja on Craig Mazinin ja Neil Druckmannin käsialaa. Mazinin aiempaa tuotantoa on mm. Chernobyl-sarja. Druckmann taas on The Last of Us -pelien käsikirjoittaja ja ohjaaja.