Kratos twerkkaa ja tanssii K-poppia Fortnitessa – joidenkin mielestä tämä crossover ylitti rajan

Kratos, tuo maskuliininen voiman, mahdin ja suvereenin vallan henkilöitymä, on nyt myös peppua heiluttava Fortnite-hahmo.

Fortniten Chapter 2 – Season 5: Zero Point käynnistyi tiistaina, ja ensimmäisten uusien hahmojen joukossa on God of Warin mahtava Kratos.

Kratoksen voi nyt siis laittaa esimerkiksi esittämään kissimirriä, dabbaamaan ja twerkkaamaan. Osa pelaajista pitää lopputulosta huvittavana, mutta osa on raivostunut Kratosin nöyryyttämisestä.

Kratos-ulkoasu on saatavana pelin sisäisestä kaupasta joko erikseen tai Kratos-paketissa yhdessä muiden Oathbreaker-setin osien kanssa.