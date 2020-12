Vihaiset TLOU-fanit vaativat Neil Druckmannia eroamaan, mutta miehestä tehtiin toimitusjohtaja

Naughty Dogin toimitusjohtaja Evan Wells kertoi Neil Druckmannin astuvan rinnalleen toiseksi toimitusjohtajaksi.

"Yksi jännittävä hetki Naughty Dogille oli kauan odotettu The Last of Us Part II:n julkaisu kesäkuussa. Toinen hetki tulee tänään jakaessamme muita upeita uutisia studiosta", Wells kertoo virallisessa tiedotteessa viitateen kuluneeseen vuoteen.

Druckmann on toiminut studion varatoimitusjohtajana lähes kolme vuotta. Hänen tilalleen varatoimitusjohtajan pestiin asettuvat Alison Mori sekä Christian Gyrling.

