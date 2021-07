Täydellinen quarianilainen halihetki – BioWare kauppaa Mass Effect -faneille Tali-vartalotyynyä

Bioware paljasti toisen Mass Effect -hahmonsa vartalotyynyliinan, jota tällä kertaa koristaa itse Tali'Zorah.

Garrus Vakarian -dakimakura eli vartalotyyny tuli BioWare Gear -kauppaan jo huhtikuussa, mutta nyt fanien iloksi ja onneksi on saatavilla myös Tali-kuosinen tyynyliina. Tämä hieman epätavallinen oheistuote on reilut 1,37 metriä pitkä ja leveyttä sillä on 50,8 senttimetriä.

Tali-dakimakura sisältää kaksi erilaista kuvitusta, joista molemmat on loihtinut Chris Claxton. Toisella puolella tyynyliinaa Tali vaikuttaa nukkuvan mukavassa kylkiasennossa ja toisessa lepäilevän selällään. Polyesterisatiinisen tyynyliinan virallinen kuvaus kehottaa tarkistamaan huoneen hämähäkkien varalta ja valmistautumaan laulamaan sydämen kyllyydestä romanttiselle Fleet and Flotilla -elokuvalle.

"Tali on yökylässä. Nappaa ehkä vähän antibioottejakin."