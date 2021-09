Sony esittelee tulevia PS5 -pelejään kello 23:00 käynnistyvässä PlayStation Showcase -lähetyksessä

Sonyn PlayStation Showcase -lähetys on käynnistymässä aivan näillä näppäimillä.

Luvassa on tiukka 40-minuuttinen rutistus, jonka on kerrottu käyvän läpi "PlayStation 5:n tulevaisuutta". Parrasvaloihin nostettaneen siis ainakin Sonyn omien studioiden tuotoksia, mutta esittelytekstin mukaan myös muiden kehittäjien nimikkeitä. Odottaa sopii siis kenties seuraavaa God of Waria, Horizon Forbidden Westiä ja Gran Turismo 7:ää.

Kello 23:00 käynnistyvää PlayStation Showcasea voi katsella suoraan alle upotetun videoikkunan kautta tai vaihtoehtoisesti YouTubessa tai Twitchissä.