Roolipeliklassikko Star Wars: Knights of the Old Republic palaa uusittuna – ensimmäinen kiusoittelutraileri julki

Sonyn PlayStation Showcase käynnistyi Star Wars: Knights of the Old Republicin uusioversion julkistuksella.

BioWaren alkuperäinen Star Wars: Knights of the Old Republic julkaistiin alkujaan vuonna 2003 sille ihan ensimmäiselle Xbox-konsolille. Uusioversiosta on huhuiltu jo pidemmän aikaa, mutta nyt moisen olemassaolo paljastettiin virallisesti. Varsinaista pelikuvaa ei vielä näytetä, mutta tokihan härnäke jo nostattanee monen odotukset korkealle.

Aspyrin kehittämä Star Wars: Knights of the Old Republic Remake julkaistaan nykytiedon valossa ainoastaan PlayStation 5:lle.