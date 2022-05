NHL 22 kiekkoilee kohti Game Pass -valikoimia – loputkin toukokuun alkupuoliskon lisäykset selvillä

Xbox on julkistanut Game Pass -palvelunsa toukokuun alkupuoliskon pelilisäykset.

Suomalaisittain se ylivoimaisesti mielenkiintoisin nimike taitaa olla EA Playn kylkiäisinä Game Pass Ultimate -jäsenille jaeltava NHL 22. Myös 2,5-ulotteinen samuraiseikkailu Trek to Yomi kannattaa ehdottomasti pistää monen muun ohella korvan taakse.

Palvelusta poistuvia pelejä on toukokuussa kenties enemmän mihin on totuttu, ne on listattuna uutisen lopussa.

Tarkempia yksityiskohtia Xboxin uutissivulta, täältä.

Alla vielä päivämäärät ja alustat:

Jo saatavilla:

NBA 2K22 (pilvi, konsoli)

3.5.

Loot River (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

5.5.

Trek to Yomi (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

Citizen Sleeper (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

10.5.

Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition (pilvi, konsoli, PC)

Eiyuden Chronicle: Rising (pilvi, konsoli, PC)

This War of Mine: Final Cut (pilvi, konsoli, PC) – ID@Xbox

NHL 22 (konsoli) – EA Play

Poistuvat 10.5.

Grand Theft Auto: San Andreas – The Definitive Edition (pilvi, konsoli)

Poistuvat 15.5.