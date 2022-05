Se on loppu nyt: vihoviimeiset PlayStation Now -pelit ovat selvillä

Vihoviimeiset PlayStation Now -palvelun pelit on paljastettu.

Viimeiset päivitykset Sonyn palveluun ovat oheiset PlayStation 4 -pelit:

Pelien nimiä klikkaamalla pääsee käsiksi niiden arvosteluihin. Tuotosten kimppuun pääsee tällä päivämäärällä, eli alkaen 3.5.

Nyt paljastetut nimikkeet ovat viimeiset näissä merkeissä pelaajien ulottuville tuotavat nimikkeet, sillä Sony yhdistää PlayStation Now- että PlayStation Plus -palvelut yhteen. Lisätietoja tästä uudistuksesta on mahdollista lukea tämän uutisen (klik) kautta.