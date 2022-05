Matka Yomiin käynnistyy torstaina – julkaisutraileri nyt katsottavissa

Trek to Yomi -samuraiseikkailun 5. päivälle ajoittuva julkaisu on jo niin lähellä, että linjoille on heitetty julkaisutraileri.

Flying Wild Hog -studion työstämä Trek to Yomi heittää pelaajansa Hiroki-miekkamiehen sotisopaan suojelemaan hätää kärsivää kotikaupunkiaan. Komeus on toteutettu klassisten samuraielokuvien visuaalista tyyliä noudatellen varsin näyttävän oloisen toiminnan ollessa kuvattu ainakin enimmäkseen sivuttaisesta näkövinkkelistä.

Devolver Digitalin julkaisema Trek to Yomi nähdään PlayStation 4:llä, PlayStation 5:llä sekä PC:llä, Xbox Onella ja Xbox Series S|X:llä – kolmella viimeksi mainitulla myös suoraan Game Pass -palvelussa.