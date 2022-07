Nintendo ostaa japanilaisen Dynamo Pictures -animaatiostudion – nimikin muuttuu matkan varrella

Nintendo suunnittelee ostavansa Tokiossa majailevan Dynamo Pictures -animaatiostudion.

Vuonna 2011 perustettu Dynamo Pictures on työstänyt aiemmin muun muassa Pikmin-lyhytvideoita ja muita videopeliaiheisia animaatioita. Kauppojen jälkeenkin tarkoituksena on luonnollisesti keskittyä Nintendon omiin pelisarjoihin liittyvien videoiden luomiseen. Studio saa matkan varrella myös uuden nimen: Nintendo Pictures Co Ltd. Ostos on tarkoitus lyödä lukkoon 3. lokakuuta meneillään olevaa vuotta.

Tarkempia tietoja dokumentaatiossa, täällä.