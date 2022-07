Final Fantasy VII Remake Integrade, Stray, roppakaupalla Assassin's Creediä... Uudistunut PlayStation Plus -palvelu saa Game Catalog -valikoimiinsa runsaasti pelattavaa

Sonyn PlayStation Plus -palvelu saa lisää pelattavaa heinäkuun 19. päivä, kertoo PlayStation Blog.

PlayStation Plus -palvelussa on tarjolla kolme eri jäsenyystasoa, joista ylimmille tarjoillaan perinteisten Plus-nimikkeiden ohella runsaasti muutakin sisältöä. Extra- ja Premium-jäsenten ulottuvilla oleva Game Catalog -valikoima saa hurjan määrän lisää pelattavaa, etunenässään odotettu kissaseikkailu Stray sekä Final Fantasy -klassikon PS5:lle ehostava Final Fantasy VII Remake Integrade. Myös Assassin's Creed -sarja on hyvin vahvasti edustettuna.

Myös Premium-jäsenten Classics Catalog saa lisää tahkottavaa parin PSP-nimikkeen verran:

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

No Heroes Allowed! (PSP)

Lisätietoja PlayStation Blog -sivustolta, täältä.