Nintendo Switch Online sai neljä uutta Sega Mega Drive -peliä valikoimaansa

Nintendo Switch Online -valikoimaan on lisätty neljä uutta Sega Mega Drive -peliä.

Uusimmat lisäykset ovat Ghouls 'n Ghosts, Crusader of Centy, Landstalker ja The Revenge of Shinobi. Nämä tulokkaat nostavat Nintendon palvelussa olevien Mega Drive- / Genesis-pelien määrän neljäänkymmeneenneljään.

Ghouls 'n Ghosts julkaistiin alun perin pelihalleissa vuonna 1988, ja se oli jatkoa Capcomin Ghosts 'n Goblins -pelille.

Crusader of Centy (joka tunnettiin Euroopassa nimellä Soleil) on toimintaroolipeli, jossa seikkaillaan Corona-nimisen pojan hahmossa. Tämä perii edesmenneen isänsä miekan 14-vuotispäivänään ja päätyy suojelemaan Soleilin kaupunkia.

Landstalker on isometrinen toimintaseikkailu, jossa aarteenmetsästäjä Nigel liittoutuu Friday-keijun kanssa löytääkseen kuningas Nolen legendaarisen aarteen.

The Revenge of Shinobi on Shinobi-pelisarjan toinen osa, jossa ninja Joe Musashi jahtaa Neo Zeed -rikollisjärjestöä ja yrittää kostaa heille sekä mestarinsa tappamisen että morsiamensa sieppaamisen.

