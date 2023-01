Nintendon huhuillaan valmistelevan uutta Metroid Prime -paljastusta

Nintendo on luultavasti petaamassa uutta Metroid Prime -paljastusta.

Metroid Primestä huhuillaan GamingLeaksAndRumors-aliredditissä. Nimettömän lähteen moderaattorille lähettämän yksityisviestin mukaan Nintendo paljastaa lähitulevaisuudessa jotain uutta Metroid Prime -toimintaseikkailusta. Sama huhuilija on ollut aiemmin oikeassa muun muassa Splatoon 3- ja The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom -julkistuksista.

Viime vuoden kesäkuussa Jeff Grubb puolestaan huhuili Metroid Primen uusioversion saapuvan marraskuussa 2022 Nintendo Switchin valikoimiin. Tätä ei kuitenkaan vielä tapahtunut.

Huhujen vahvistusta saatanee odotella seuraavaan Nintendo Direct -lähetykseen asti.

