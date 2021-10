Noituri palaa Netflixiin joulukuussa – toisen tuotantokauden traileri julkaistiin

Netflixin The Witcher -sarja palaa joulukuun 17. päivä toisen tuotantokautensa voimin.

Parisen vuotta sitten käynnistyneen The Witcherin toinen tuotantokausi kompuroi pidemmän aikaa tuotannollisissa vaikeuksissa. Nyt valmista on kuitenkin tullut ja Henry Cavill on jälleen valmis palaamaan Noiturin tamineisiin koko kahdeksan jaksoa kattavan toisen tuotantokauden ajaksi. Mukana kuvioissa hääräilevät lisäksi Freya Allan (Ciri), Anna Shaffer (Triss), Anya Chalotra (Yennefer) sekä Graham McTavish (Dijkstra).

Alla vielä toisen tuotantokauden traileri: