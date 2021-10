Marraskuun Games with Gold -valikoimassa roppakaupalla muuttokaaosta ja ripaus DC-supersankareita

Microsoft on julkistanut marraskuun Games with Gold -pelinelikkonsa.

Tarjolla on tuttuun tyyliin neljä nimikettä. Näistä ehdottomasti hulvattomin on muuttosimulaattori Moving Out, jonka näkemys tavaroiden siirtämisestä paikasta A paikkaan B on paikoitellen jopa hämmentävän realistinen. Supersankarimeinkiä puolestaan tarjoaa LEGO Batman 2 DC Super Heroes, jossa seuraillaan legendaarisia DC-supersankareita estämässä Jokerin ja Lex Luthorin maailmanvalloitussuunnitelmia. Tarkempia yksityiskohtia Xboxin uutissivustolta, täältä.

Alla vielä koko Games with Gold -lista päivämäärineen ja mahdollisine arvostelulinkkeineen: