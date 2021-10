H.P. Lovecraftin hengessä räiskivä ensimmäisen persoonan pyssyttely Forgive Me Father on nyt saatavilla

Byte Barrelin riehakas räiskintä Forgive Me Father on ilmestynyt Steamin Early Accessiin, Epic Games Storeen sekä GOG.comiin.

Puolalaisstudion sarjakuvamainen räiskintäpeli ottaa vaikutteensa H.P. Lovecraftin mytologiasta. Tarinan mukaan pelaaja on ainoa järjissään oleva ihminen maailmassa ja tätä myöten kaikki kimppuun käyvät paholaiset hirviöistä riivattuihin on tuhottava. Nyt saatava ennakkoversio pitää sisällään lähes puolet lopullisen teoksen sisällöstä, kun taas valmiin version odotetaan ilmestyvän ensi vuoden aikana. Byte Barrel on julkaissut kehityssuunnitelman nykyisestä versiosta, jota voi käydä katselemassa täältä. Pelin voi ostaa alennuksella yllä mainituista palveluista aina 2.11. asti.