Räppiduo JVG pelasi NHL 20 -henkistä pipolätkää Helsingissä – julkkisten pelipaidat huutokaupataan hyvän asian puolesta

Save Pond Hockey -pipolätkäsarjan Helsingin turnaus houkutteli tosielämän jäälle ison köörin julkkiksia kiekkoilemaan hyvän asian puolesta.

EA Sportsin ja Sony PlayStationin kutsumana paikalle oli onnistuttu haalimaan Jare Brandin ja Ville Gallen PME Allstars -sekä tubettajakuvioista tuttujen Jaakko Parkkalin ja Arttu Lindemanin JPxAL-joukkue. Ensiksi mainitussa kiekkoilivat Esa Tikkanen, Ville Leino ja Kimmo Kuhta, kun taas JPxAL koostui muun muassa Youtube-suosikki Roni Backista ja Suomipopin juontaja Tuukka Ritokoskesta.

Kummatkin joukkueet lahjoittavat pelipaitansa huutokauppaan, jonka tuotto lahjoitetaan kokonaisuudessaan Save Pond Hockeyn valitsemaan hyväntekeväisyyskohteeseen. Kortensa kekoon voi kantaa huuto.net-palvelussa, täällä.

Jare ja Ville Galle on tuttu näky EA Sportsin NHL 20 -virtuaalijäiltä, onhan räppikaksikko mallinnettu jopa osaksi pelin ONES NOW -moodia – sinne Snoop Doggin ja muiden isojen nimien rinnalle.