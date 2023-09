Se Hyrule oli sitten siinä – Zelda: Tears of the Kingdomiin ei suunnitteilla lisäsisältöä

Vaikuttaa siltä, että The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ei saa lisäsisältöä edeltäjänsä tapaan.

Asia selviää pelisarjan nokkahahmona työskentelevän Eiji Aonuman haastattelusta, joka on luettavissa japaniksi Famitsu-verkkosivulla.

"Tällä hetkellä ei ole suunnitelmia julkaista lisäsisältöä", Aonuma kertoo. "Minusta tuntuu, että olen tehnyt kaikkeni luodakseni pelejä tuohon maailmaan."

Tämä kyseinen toteamus viitannee myös siihen, että seuraava ennen pitkää julkaistava Zelda-seikkailu ei sijoitu samaan maailmaan kuin vuoden 2017 Breath of the Wild ja tämän vuoden Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild sai aikoinaan maksullista lisäsisältöä, joka muun muassa lisäsi seikkailuun moottoripyörän kulkuvälineeksi.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sai sivustomme arvostelussa täydet viisi tähteä viidestä. Lue kyseinen kehukattaus tästä linkistä.

