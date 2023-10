Pelialan irtisanomiset iskevät seuraavaksi Bungien studioon – tulevia nimikkeitä lykätty

Sonyn omistama Bungie-pelistudio on irtisanonut henkilöstöään, kertoo Bloombergin Jason Schreier.

Irtisanomiset ovat koetelleet pelialaa kuluvan vuoden aikana rajusti. Muun muassa Unity, Epic Games ja Microsoft ovat vähentäneet henkilöstöään useamman sadan henkilön voimin. Nyt irtisanomiset ovat iskeneet Bungien studioon, mutta tarkkoja lukuja ei ole kerrottu.

Muutoksen myötä studion tulevien nimikkeiden julkaisua on lykätty. Destiny 2:n viimeinen suuri laajennusosa, The Final Shape, piti ilmestyä helmikuussa 2024, mutta julkaisua on siirretty kesäkuulle. Täysin uuden verkkoräiskinnän Marathonin julkaisua on lykätty vuoteen 2025.

