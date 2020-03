Pelikoneiden ylijäämäistä laskenta-aikaa käytetään koronaviruksen tutkimiseen

Nvidia kutsuu kaikki pelitietokoneiden omistajat taisteluun koronavirusta vastaan.

Jos sinulla on pelivalmis PC, voit lainata sen tehoja COVID-19 -pandemian torjumiseksi tehtävään työhön. Folding@Home on aloittanut massiivisen laskennan koronaviruksen rakenteen selvittämiseksi. Voit osallistua projektiin lataamalla Folding@Homen sovelluksen tai käyttämällä Chromen selainpohjaista beeta-versiota. Ohjelma kytkee tietokoneesi osaksi maailmanlaajuista supertietokoneverkkoa, jota tutkijat voivat hyödyntää massiivista laskentaa vaativissa projekteissa. Ohjelma käyttää tietokoneesi laskentatehoa silloin kun et itse sitä tarvi. Peliluokan GPU:t ovat tunnetusti tehokkaita laskentatehtävien prosessoimisessa. Ohjelma toimii PC:n, Linuxin ja Macin lisäksi myös PlayStationilla sekä puhelimella.

Hajautetun laskennan projekti Folding@Home on ollut olemassa vuosia, joten mistään uudesta asiasta ei ole kyse. Ohjelma onkin tuttu monille PlayStation 3:n käyttäjille.

Folding@Home käynnistettiin Stanfordin yliopistolla vuonna 2000. Ohjelma suorittaa molekyylisimulaatiota hyödyntäen yksityisten tietokoneiden ylijäämäistä laskenta-aikaa.

Lue lisätietoa Folding@Home -projektista täältä.

PC Gamers, let’s put those GPUs to work.







Join us and our friends at @OfficialPCMR in supporting folding@home and donating unused GPU computing power to fight against COVID-19!







Learn more → https://t.co/EQE4u7xTZT pic.twitter.com/uO0ZCq8PEv

— NVIDIA GeForce (@NVIDIAGeForce) March 13, 2020