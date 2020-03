Overwatchin tarinan luoja Michael Chu jättää Blizzardin

Michael Chu päättää kaksikymmenvuotisen uransa Blizzardilla.

"Ainoa unelmani oli auttaa tekemään pelejä, joita pelatessa olin viettänyt lukemattomia tunteja", kirjoittaa Chu.

Michael Chu kirjoitti Overwatchin päätarinan. Mies oli myös tiiviisti mukana muotoilemassa World of Warcraftin ja Diablon narratiiveja.

Chu kertoo lähtevänsä Blizzardilta uusien unelmien kanssa. Hän aikoo jatkaa tarinankerrontaa rakentaen maailmoja, jotka yhdistävät ihmisiä pelien kautta. "Haluan auttaa luomaan osallistavan maailman, jossa useammat ihmiset haluavat jakaa tarinoita, jotka heijastavat heidän omia kokemuksiaan", Chu toteaa.

Twenty years after first walking through the doors at Blizzard, I’m moving on to new adventures! Overwatch has been an amazing experience and one that I will treasure forever. Thank you to everyone for your support over the years! https://t.co/rG4zPe9SGC

— Michael Chu (@westofhouse) March 11, 2020