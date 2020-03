Pysy kotona ja kerää silti ne kaikki – Pokémon GO:ta on nyt helpompi pelata sisätiloissa

Pokémon GO sai koronaviruspandemian vuoksi päivityksen, jonka ansiosta pelaajien ei tarvitse vaeltaa julkisilla paikoilla.

Lokaatiopohjaisen pelin on tarkoitus olla sosiaalinen ja liikunnallinen kokemus, mutta pandemian seurauksena ihmisiä on useissa osissa maailmaa kehotettu pysymään kotona. Niantic on muuttanut väliaikaisesti Pokémon GOn pelimekaniikkaa siten, ettei hirviöiden pyydystäminen vaadi ulos lähtemistä. PokéStopit pudottavat lahjoja nyt useammin, ja munien hautomiseen tarvitaan askelia vain puolet aiemmasta. Pokémonien ilmestymistä lisääviä Incense-pakkauksia saa 99 prosentin alennuksella, ja niiden vaikutusaika on nostettu kokonaiseen tuntiin. Myös pokémonien ilmestymistiheyttä on kokonaisuudessaan nostettu, jotta aika ei kävisi pitkäksi uusia napattavia odotellessa.

"Vaikka olemme tehneet nämä päivitykset nykyisen maailmanlaajuisen terveystilanteen perusteella, rohkaisemme myös pelaajia tekemään menemisistä ja tekemisistä päätöksiä, jotka ovat heidän ja heidän yhteisönsä terveyden etujen mukaisia", muistuttaa Nianticin puhemies.

Pokémon GO on ladattavissa ilmaiseksi Android- ja iOS-laitteille.

The safety of our global player community is our top priority. COVID-19 is challenging us and the world to adjust. We’re putting our focus on expanding features and experiences in our games that can be enjoyed in an individual setting and that also encourage exploration! — Niantic, Inc. (@NianticLabs) March 13, 2020