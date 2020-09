PlayStation Plus Collectionin avulla voi pelata PS4-klassikoita PS5:llä heti julkaisussa

Sony on julkistanut PlayStation Plus Collectionin PS5:lle.

PlayStation 5:n ja PS Plus -tilauksen omistajat voivat ladata ja pelata lukuisia PlayStation 4 -pelejä, jotka määrittelivät sukupolven. Mukana ovat muun muassa Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War sekä Monster Hunter: World.

PS Plus -kokoelma on lisäetu nykyisiin PS Plus -jäsenetuihin, joten siitä ei peritä erillistä maksua.

Kaikki heti julkaisussa 19. marraskuuta PS Plus Collectionin kautta pelattavissa olevat nimikkeet ovat: