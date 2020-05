PlayStation Storen alennusmyynnissä isot pelit lisäosineen – tarjolla paljon enemmän paljon vähemmällä

PlayStation Storen uusi alennusmyynti keskittyy peleihin, joilla on mittavia laajennuksia ja houkuttelevia lisäosia.

Tänään alkava Extended Play -kampanja on digitaalinen alennusmyynti, joka kokoaa yhteen laajoja pelejä lisäosineen. Jopa viisikymmentä prosenttia halvemmat pelipaketit tarjoavat rahoille rutkasti vastinetta.

Kampanjassa on mukana muun muassa Assassin's Creed Odyssey Gold Edition, joka sisältää kolme pelattavaa lisätarinaa. Crash Team Racing Nitro-Fueled – Nitros Oxide Edition puolestaan päästää riehumaan pahamaineisena Nitros Oxidena heti kaikissa pelitiloissa. Call of Duty: Black Ops 4 - Digital Deluxe sisältää 2 400 Call of Duty CP:tä, läjän bonusesineitä ja Black Ops Passin.

Muita Extended Playn kirkkaimpia tarjoustähtiä ovat:

Koko tarjonnan hintatietoineen voi selata PlayStation Blogista.

Extended Play -alennukset ovat voimassa 13. – 26.5.