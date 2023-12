Klassikoksikin tituleeratun Outcast-seikkailun jatko-osa, Outcast: A New Beginning, päivättiin ensi vuodelle

Klassikoksikin tituleeratun Outcast-seikkailun jatko-osa, Outcast: A New Beginning, on saanut julkaisupäivänsä, joka ei siinnä kovinkaan kaukana.

Outcast: A New Beginning vie pelaajansa ensimmäisestä osasta tutun Cutter Sladen muodossa niin ikään tutulle Adelpha-planeetalle. Mistä syystä Slade, jota kyseisen maailman asukkaat kutsuvat Ulukai-nimellä, on palannut? Entä mistä uusi mekaaninen uhka on ilmestynyt planeetalle? Näitä asioita päästään selvittämään julkaisija THQ Nordicin mukaan päivämäärällä 15.3.2024.

Tulevasta on julkaistu useampikin traileri, joista uusin, taisteluun keskittyvä liikkuva kuva, on katsottavissa alta. Appeal Studiosin työstämä nimike saapuu aikanaan PC:lle, PlayStation 5:lle ja Xbox Series X|S:lle.

