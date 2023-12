The Last of Us Part II Remasteredin uusi No Return -pelimuoto esitteillä brutaalilla trailerilla

The Last of Us Part II Remastered saapuu jo ensi kuussa. Näinpä onkin suorastaan paikallaan saada kuvamateriaalia nimikkeen uudesta pelimuodosta.

No Return on selviytymispelimuoto, jossa homman pihvinä on koettaa selviytyä mahdollisimman pitkään erilaisissa satunnaisesti valikoituvissa yhteenotoissa, joiden viholliset ja areenat ovat tuttuja itse tarinamoodista. Luvassa on myös pomotaisteluita, joiden lupaillaan olevan varsin tiukkoja.

Tuttujen pelattavien hahmojen ohella ohjat saadaan myös useammasta tuttavuudesta, joita ei ole aiemmin päästy kontrolloimaan. Näihin nimiin lukeutuvat ainakin Dina, Jesse, Lev ja Tommy.

Brutaalin ja punatavaraisen trailerin tulevasta voi katsoa alta. The Last of Us Part II Remastered julkaistaan PlayStation 5.lle 19.1.2024. Aiemman julkaisun ostaneet voivat hankkia päivitetyn version halvennettuun hintaan.

