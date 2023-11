Pokémon-pomo haluaa taskuturrikkasarjan elävän meitä kaikkia kauemmin

Takato Utsunomiya sanoo haluavansa Pokémonin "säilyvän vielä kauan elinaikamme jälkeen".

The Pokémon Companyn toimitusjohtaja on sanonut The Guardian -lehden haastattelussa, että hänen tavoitteenaan on varmistaa Pokémon-sarjan jatkuminen vuosisatojen ajan.

"Ajattelen Pokémonia koko päivän joka päivä", Utsunomiya selittää. "Tavoitteenamme on pitää Pokémon hengissä satoja vuosia, jotta se säilyy pitkälle meidän elinaikamme jälkeen."

Utsunomiya huomauttaa myös, että uusien sukupolvien eli nuorempien lasten kiinnostus on varmistettava. "Lapset ovat hyvin rehellisiä - he eivät pelaa sellaista, mistä eivät pidä. Jos brändi tuntuu vanhalta tai tylsältä, he hylkäävät sen välittömästi", hän toteaa. Pokémon-pomon mukaan yksi tapa, jolla sarjaa voitaisiin laajentaa tulevaisuudessa, on näyttää enemmän pokémonien villiä ja luonnollista puolta. Tällöin turrikoita ei kohdeltaisi vain korvattavissa olevina roolipelien jäseninä.

Pokémon Scarlet & Violet -laajennuksen toinen osa The Hidden Treasure of Area Zero julkaistaan joulukuun 14. päivänä.

